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Son dakika: Meclis önünde gergin anlar! Arbede yaşandı

01.02.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Meclis önünde 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' teklifinin geri çekilmesi için basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-İş üyesi yaklaşık 50 kişilik gruba izin verilmedi. Grup ile polis arasında kısa çaplı arbede yaşanırken kalabalık polis müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Son dakika: Meclis önünde gergin anlar! Arbede yaşandı

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu gündemine alınması beklenilen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı olan Eğitim-İş üyesi yaklaşık 50 kişilik grup Meclis önünde açıklama yapmak istedi. Grup ile ekipler arasında arbede yaşandı.

NTV'nin haberine göre düzenlemeye tepki gösteren Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyesi yaklaşık 50 kişi, basın açıklaması yapmak için Meclis kapısı önünde toplandı.

Ancak polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle basın açıklaması yapılmasına izin vermedi.

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ARBEDE YAŞANDI

Polis, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine polis ile grup arasında arbede yaşandı.

Grup, polis müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırıldı.

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