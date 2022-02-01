Son dakika: Meclis önünde gergin anlar! Arbede yaşandı

Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu gündemine alınması beklenilen Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine karşı olan Eğitim-İş üyesi yaklaşık 50 kişilik grup Meclis önünde açıklama yapmak istedi. Grup ile ekipler arasında arbede yaşandı.

NTV'nin haberine göre düzenlemeye tepki gösteren Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyesi yaklaşık 50 kişi, basın açıklaması yapmak için Meclis kapısı önünde toplandı.

Ancak polis ekipleri, izinsiz olduğu gerekçesiyle basın açıklaması yapılmasına izin vermedi.

ARBEDE YAŞANDI

Polis, kalabalığın dağılması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine polis ile grup arasında arbede yaşandı.

Grup, polis müdahalesi ile bölgeden uzaklaştırıldı.

