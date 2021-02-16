HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Meclis'te Gara bilgilendirmesi

Son Dakika: Meclis'te Gara bilgilendirmesi

16.02.2021 15:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Meclis'te Gara bilgilendirmesi

Son dakika haberine göre terör örgütü PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit etmesi ve Gara operasyonu Meclis gündeminde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Meclis Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara operasyonuyla ilgili Meclis'i bilgilendiriyor. Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir.

Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi.Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor.

Operasyon Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulacak ve orada geberteceğizCumhurbaşkanı Erdoğan: Bulacak ve orada geberteceğiz
Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!Göz seyirmesi neden olur? Bunları görürseniz doktora gidin!

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

BioNTech aşısı, tüm yaş gruplarında yüzde 94 etkili!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Tarlasını sürerken buldu! 'Gök taşı' iddiası büyük heyecan yarattı

Tarlasını sürerken buldu! İddia büyük heyecan yarattı

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

Muğlalılar İzmir’de, İstanbullular Muğla’da yaşıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör konusunda çok net mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bulacak ve orada geberteceğiz

İşçinin açmaya çalışırken öldüğü yağ varilinin patlama anı kamerada

Feci ölüm! Ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu

Son Dakika: Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi! Ceza kararı kaldırıldı

Yargıtay’dan çok önemli maske hamlesi!

Son Dakika: 8-14 Şubat tarihleri arasında en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Son bir haftada en çok vaka görülen 5 il! Artışın en büyük sebebi belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.