Son Dakika: Meclis'te Gara bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara operasyonuyla ilgili Meclis'i bilgilendiriyor. Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Irak’ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK’ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir.
Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi.Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor.
Operasyon Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı.