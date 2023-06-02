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Son dakika | Meclis'te yeni dönem başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı: Milletvekilleri ant içme töreni için parlamentoda

02.06.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: TBMM'de 28. yasama dönemi bugün resmen başlıyor. Milletvekili seçilen isimler ant içme töreni için Meclis'e geldi. Genel Kurul'da açılış konuşmasını en yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli konuşmasının ardından ant içen ilk milletvekili oldu.

Son dakika | Meclis'te yeni dönem başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı: Milletvekilleri ant içme töreni için parlamentoda

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Meclis'te 28. dönem başlıyor. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen isimler parlamentoda yerlerini aldı.

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İLK OTURUMU BAHÇELİ AÇTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en yaşlı üye olarak Geçici Başkan sıfatıyla Meclis'te 28. yasama dönemi açılışının ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasını tamamlayan Bahçeli ilk ant içen milletvekili oldu.

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Bahçeli'nin ardından diğer milletvekilleri de milletvekili yeminlerini etmek üzere alfabetik sıralamaya göre birer birer kürsüye çıkmaya başladı.

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28. dönemde Meclis'te görevi bulunmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, töreni izlemek için katılım sağladı.

Erdoğan ve Bahçeli birlikte geldiler Erdoğan ve Bahçeli birlikte geldiler

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