Son dakika | Meclis'te yeni dönem başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı: Milletvekilleri ant içme töreni için parlamentoda

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Meclis'te 28. dönem başlıyor. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen isimler parlamentoda yerlerini aldı.

İLK OTURUMU BAHÇELİ AÇTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en yaşlı üye olarak Geçici Başkan sıfatıyla Meclis'te 28. yasama dönemi açılışının ilk konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasını tamamlayan Bahçeli ilk ant içen milletvekili oldu.

Bahçeli'nin ardından diğer milletvekilleri de milletvekili yeminlerini etmek üzere alfabetik sıralamaya göre birer birer kürsüye çıkmaya başladı.



28. dönemde Meclis'te görevi bulunmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, töreni izlemek için katılım sağladı.