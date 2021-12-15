Son dakika: Mecliste Bakara suresi gerginliği

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8. maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 8. maddesi üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Japonya'da 114 yen olan dolar kuru gösterilerek garip algılar oluşturulmaya çalışıldığını, ancak burada saatlik asgari ücretin 8 dolar civarında olduğunu, Türkiye'de günlük asgari ücretin 8 dolar etmediğini söyledi.

"ÖNEMLİ ARTIŞLAR GERÇEKLEŞTİ"

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hedeflenen atılımın gerçekleştirilmesi ve öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi için temel alanlardaki yapısal sorunlara yönelik çözümler üretildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun tedbirlerin alınmaya devam edilmesi suretiyle ekonomide yatırım, üretim, ihracat ve istihdama dönük adımların atılması mümkün hale gelmiş, önemli üretim artışları gerçekleştirilmiştir." dedi.

Türkiye'nin, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle başlatılan işgal planının çok cepheli olarak devam ettirildiği bir süreçte tüm tehdit ve saldırılara Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi ile daha güçlü bir karşılık verdiğini dile getiren Ersoy, "Kovid-19 ile mücadele edilirken aynı zamanda hem terörle hem de egemenlik haklarımızı koruma kararlılığı ile adeta yedi düvele karşı çok cepheli siyasi ve askeri mücadele verilmektedir." diye konuştu.

KÜRT SORUNU

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kürt sorununu çözdüm" dediğini anlatarak, "Kürt sorununu nasıl çözdü, Kürt sorununu nerede çözdü, onu bir izah etse de biz anlasak. Ama şunu yapamadı; Kürtleri asimile edemedi. Dillerini, kültürlerini yok edemedi." dedi.

Ana dilde eğitim hakkına ilişkin verdiği kanun teklifinin TBMM Başkanlığınca Anayasa'nın, "Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir." hükmüne atıf yapılarak iade edildiğini anlatan Taşçıer, "Biz bölmek istemiyoruz ki, Kürtçe konuşmak, eğitim almak istiyoruz. Bunun bölünmekle ne alakası var?" ifadelerini kullandı.

BAKARA SURESİ GERGİNLİĞİ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, milletin büyük bir ekonomik kriz içinde olduğunu savunarak, AK Parti'li milletvekillerinin sokağa çıkmaları durumunda gerçekleri göreceklerini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakara suresinden ayetler okuduğunu anlatan Öztunç, "Bakara suresinin arkasına sığınıyorsunuz. Evet, Bakara suresinde 'Açlıkla, ürünlerden, mallardan eksiltmekle sınarız' diyor, doğru ama Bakara suresinde 'Millet açken zevküsefa içinde yaşayın' demiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un asgari ücret için "Döviz üzerinden güncelleme yapmak eldeki bütçe imkanları bakımından sağlıklı bir yol değildir" dediğini aktaran Öztunç, "Beşli çeteye, otoyollar, köprülerin parasını dolara endeksliyorsunuz hakkaniyetli oluyor da millete gelince mi hakkaniyetli olmuyor? Bu iktidar, milletin iktidarı değildir, rantın iktidarıdır." yorumunu yaptı.

Antalya Limanı'nın Katarlılara peşkeş çekmeye çalışıldığı iddiasında bulunan Öztunç, Türkiye'nin tüm dağlarının, ovalarının maden ruhsatları adı altında peşkeş çekildiğini öne sürdü.

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde, '2021 yılının Ocak ayından itibaren filtre olacak' denilmesine rağmen hala filtre takılmadığını dile getiren Öztunç, "O bölgede yaşayan insanlara hala büyük bir eziyet yapılıyor. Sayın Mehmet Muş, Grup Başkanvekiliydi. Tutanaklar bende, o gün bu görüşmelerde bana söylemişti ben kürsüden konuşunca, demişti ki, 'Merak etme, Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne 6 ayda filtre takılacak.' 'Takılmayacak.' dedim. 'Takılacak. Bıyığımı keserim.' demişti. Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne hala filtre takılmadı." diye konuştu.

"YARISI BAŞÖRTÜLÜ OLAN KADINLARIN EĞİTİM HAKKINI ELİNDEN ALDINIZ"

Şahsı adına söz alan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, 2053-2071 hedeflerine ulaşmak için durmadan, dinlenmeden, adanmış bir ruh ile çalışacaklarını belirterek, "Bizi durduramayacaksınız. Bizden 80 yılımızı aldınız, çaldınız. Ülkemin kadınlarının, yarısı başörtülü olan kadınların eğitim hakkını elinden aldınız, siyaseti yasakladınız. 10 binlerce genç kızımız heder oldu. Her yerde önlerini kestiniz. Yetmedi, eşi başörtülü olan erkeklerin de geleceğini engellediniz. 'Cumhurbaşkanının eşi başörtülü olmaz' dediniz. Eşitsizliklere, yasaklara son verdiği için sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu millet bunları unutmadı, size asla bir daha ruhsat vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü ise Meclise değil, vatandaşlara sesleneceğini söyleyerek, "Bu ülkenin iyi insanları sanmayın ki yalnız kaldık, 20 yıldır şu umudu söküp atamadılar ya içimizden bilin ki çoktan biz kazandık. Çünkü biz varsak inat var, biz varsak umut var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada teklifin 8. maddesi kabul edildi. (AA)



