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  4. Son Dakika! Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Son Dakika! Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu. Bir süredir tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı.

Son Dakika! Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Maslak’taki özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören ünlü şovmenin doktor kardeşi Yeşim Erbil, sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçış sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı. Birgün bile ‘ne olacak böyle’ demedi. Şu an yoğun bakımda.

Son Dakika: Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldıSon Dakika: Mehmet Ali Erbil'den kötü haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil. İyi pazarlar."

Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran ünlü şovmen, kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün tedavi gördüğü hastaneden geçen temmuz ayında taburcu olmuştu. Taburcu olduktan sonra iki kez daha yoğun bakıma alınan Erbil, geçen aralık ayında evine dönmüştü.

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