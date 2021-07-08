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  4. Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı

Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı

08.07.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın'ın Uruguay'da gözaltına alındı.

Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın Uruguay'da gözaltına alındı

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatıldı.

Aydın'ı teslim almak üzere bir ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu. (TRT Haber)

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Mehmet Aydın
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