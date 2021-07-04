Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Polis tarafından iner inmez gözaltına alınan Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"NEDEN TESLİM OLDUN?" SORUSUNA YANIT

4 gün gözaltında olacağı belirtilen Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. TRT'de yer alan habere göre Aydın'ın ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi.

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.



