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Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

04.07.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Son Dakika: Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirildi. Polis tarafından iner inmez gözaltına alınan Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"NEDEN TESLİM OLDUN?" SORUSUNA YANIT

4 gün gözaltında olacağı belirtilen Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. TRT'de yer alan habere göre Aydın'ın ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

75 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.


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Mehmet Aydın
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