HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Mehmet Baransu hakkında istenen ceza belli oldu

Son Dakika: Mehmet Baransu hakkında istenen ceza belli oldu

02.06.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Mehmet Baransu hakkında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme" suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Son Dakika: Mehmet Baransu hakkında istenen ceza belli oldu

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan Taraf Gazetesi'nin eski çalışanları Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Mehmet Baransu hakkında zincirleme şekilde "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri kısmen veya tamamen yok etme" suçlarından 35 yıl 9 aydan 67 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur hakkında ise "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 11'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istendi. Savcı mütalaasında, sanık Tuncay Opçin hakkındaki dosyanın ise ayrılmasını talep etti.

Ayrıntılar birazdan...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İstanbul'da pazar günü seçim heyecanı var! İstanbul'da pazar günü seçim heyecanı var!
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Altan

En Çok Okunan Haberler

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye görüntülendi

Marmara, ölü deniz haline geldi

Marmara, ölü deniz haline geldi

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.