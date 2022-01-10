Son Dakika: Mehmet Sekmen'den Nureddin Nebati'ye çok konuşulacak altın önerisi

Son dakika haberine göre Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, katıldığı bir televizyon programında ekonomiyle ilgili konuştu. Sekmen "Ben ekonomistim" diyerek Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye altın ile ilgili önerdiği fikrini açıkladı.

Sekmen'in Bakan Nebati'ye sunduğu öneri şöyle:

"Buradan duyuru yapıyorum ben ekonomistim. Bugün önerdim Sayın Maliye Bakanımıza, kolundaki bileziği, küpeyi, bilekliği altınla ilgili takı ne varsa bir değer biçilsin bir sertifikaya bağlansın. Sertifikayla beraber bu takılar bankada bir kasaya konsun devletin kontrolünde. O süre içerisinde devlet bu takıları teminat olarak tutulsun. Kadının bir düğünde bir ihtiyacı varsa gelip alsın o süre izinli sayılsın tekrar getirsin aynı sertifikayla kasaya koysun. Böylece tonlarca altın Allah'ın izniyle devletin zimmetinde emanetinde toplanacak. Devlet bunun karşılığında her türlü yatırımını yapabilecek, her türlü finansal aracı da kullanabilecek."



