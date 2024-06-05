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  4. SON DAKİKA | Yerine kayyım atanmıştı! Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

SON DAKİKA | Yerine kayyım atanmıştı! Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

05.06.2024 13:59
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Son dakika haberi: Görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hakkari'de, "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan yargılanan Akış'a yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

SON DAKİKA | Yerine kayyım atanmıştı! Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika haberi: Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı dava bugün görüldü. Görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TUTUKLAMA KARARI

Van'da 2 gün önce gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Akış'ın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın karar duruşması yapıldı. Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Akış'a "silahlı terör örgütünü yönetmek" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, hükümle birlikte Akış'ın tutuklanmasına karar verdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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