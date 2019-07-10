Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt! Yeni partiye katılacak mı?

Eski bakanlardan Mehmet Şimşek, AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'la birlikte hareket edip etmeyeceği konusunda açıklama yaptı.

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" yanıtını verdi.

Gazeteci Ruşen Çakır geçtiğimiz günlerde Ali Babacan'ın partisinin ayrıntılarını verdiği Medyascope yayınında, "Mehmet Şimşek de herhalde bu harekete yakın duruyur. Onun tekrar iktidar tarafından kazanılmak istendiği ama Şimşek'in buna yanaşmadığı yolunda rivayetler var" demişti.

Bir süredir yeni bir parti kuracağı yönünde hakkında haberlerin yayınlandığı AKP Kurucu Üyesi Ali Babacan, partinin kurucu üyeliğinden 8 Temmuz'da istifa etmişti.

Yaptığı yazılı açıklamada Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir, ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz" demişti.

AKP'den ayrılıp yeni parti kurma çalışmaları yürütenlere yönelik olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise AKP'li vekillerin yeni bir parti kurma çalışmasının söz konusu olmadığını, kendileri ile birlikte yürüyenlerin dava arkadaşları olduğunu, olmayanların ise kendi yoluna gideceğini söylemişti.

(Kaynak: Reuters)

