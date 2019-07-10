HABER

Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt! Yeni partiye katılacak mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Ekonomiden sorumlu eski bakanlardan ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski ekonomi bakanlarından ve parti kurması beklenen Ali Babacan ile birlikte hareket edebileceği şeklinde yer alan yorumlara ilişkin soruya, "zamanı gelince konuşuruz" şeklinde yanıt verdi.

Son dakika... Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt! Yeni partiye katılacak mı?

Eski bakanlardan Mehmet Şimşek, AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'la birlikte hareket edip etmeyeceği konusunda açıklama yaptı.

SASA tarafından düzenlenen basın toplantısında Reuters'ın "Babacan ile birlikte hareket edebileceğiniz şeklinde yorumlar var, ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Şimşek, "Zamanı gelince konuşuruz" yanıtını verdi.

Gazeteci Ruşen Çakır geçtiğimiz günlerde Ali Babacan'ın partisinin ayrıntılarını verdiği Medyascope yayınında, "Mehmet Şimşek de herhalde bu harekete yakın duruyur. Onun tekrar iktidar tarafından kazanılmak istendiği ama Şimşek'in buna yanaşmadığı yolunda rivayetler var" demişti.

Bir süredir yeni bir parti kuracağı yönünde hakkında haberlerin yayınlandığı AKP Kurucu Üyesi Ali Babacan, partinin kurucu üyeliğinden 8 Temmuz'da istifa etmişti.

Yaptığı yazılı açıklamada Babacan, "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir, ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz" demişti.

AKP'den ayrılıp yeni parti kurma çalışmaları yürütenlere yönelik olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise AKP'li vekillerin yeni bir parti kurma çalışmasının söz konusu olmadığını, kendileri ile birlikte yürüyenlerin dava arkadaşları olduğunu, olmayanların ise kendi yoluna gideceğini söylemişti.

(Kaynak: Reuters)

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
CHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaretCHP İl Başkanı Deniz Yücel'den AK Parti'ye ziyaret
CHP ve AK Parti’nin İzmir başkanlarından önemli mesajCHP ve AK Parti’nin İzmir başkanlarından önemli mesaj
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Ali Babacan ali babacan yeni parti

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Erdoğan 'sırtımızdan hançerlediler' dedi! Gül ve Babacan ne diyor?

Gül ve Babacan 'ihanet' iddialarına ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.