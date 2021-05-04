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  4. Son Dakika: Meksika'da korkunç olay: 15 ölü, 70 yaralı

Son Dakika: Meksika'da korkunç olay: 15 ölü, 70 yaralı

04.05.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Meksika'da metro hattının üzerinden geçtiği üst geçit çöktü 15 kişi öldü, en az 70 kişi yaralandı.

Son Dakika: Meksika'da korkunç olay: 15 ölü, 70 yaralı

Meksika'da metro hattının üzerinden geçtiği üst geçit çöktü 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Olayın hemen ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Meksika basınına yansıyan görüntülerde trenin arabaların üzerine çöktüğü görülüyor.

Bir başka görüntüde ise trenin enkazının altında ekiplerin canhıraş hayatta kalanları bulmaya çalıştığı görülüyor.


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Meksika

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