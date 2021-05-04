Son Dakika: Meksika'da korkunç olay: 15 ölü, 70 yaralı

Meksika'da metro hattının üzerinden geçtiği üst geçit çöktü 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. ????⚠️???????? pic.twitter.com/UFkcB1llju— SUUMA Voluntarios ???? (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021
Olayın hemen ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Meksika basınına yansıyan görüntülerde trenin arabaların üzerine çöktüğü görülüyor.
Bir başka görüntüde ise trenin enkazının altında ekiplerin canhıraş hayatta kalanları bulmaya çalıştığı görülüyor.