HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika: Mektup göndermişti! Tarih belli oldu... Putin ile görüşecek

Son Dakika: Mektup göndermişti! Tarih belli oldu... Putin ile görüşecek

22.04.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salı günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den görüşme istediği açıklanmıştı. Söz konusu görüşmeye ilişkin taraflara mektup gönderildiği aktarılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Mektup göndermişti! Tarih belli oldu... Putin ile görüşecek

Son dakika haberi: BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtmişti. Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söylemişti. Son dakika gelişmesine göre BM Genel Sekreteri Guterres, salı günü Putin ile Moskova'da görüşecek.

Mektup gönderdi! Putin ve Zelenskiy ile görüşmek istiyorMektup gönderdi! Putin ve Zelenskiy ile görüşmek istiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban'dan Afgan gençlerini üzen karar! Yasaklanıyor Taliban'dan Afgan gençlerini üzen karar! Yasaklanıyor
Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...
Bakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! YasaklanacakBakan Kirişci o tarihlere dikkat çekti! Yasaklanacak
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Salmonella alarmı! Marketlerde 'Kinder' denetimi başladı

Yeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladı

Yeniden ziyarete açıldı... Kuyruk 06:00’da başladı

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Şoke eden iddia! İmam nikahı ve...

Sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Sütyeniyle plajda pozunu paylaştı! "Taş yanında yumuşak kalır"

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da feci kaza! Ünlü iş insanının kızı son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.