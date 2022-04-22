Son Dakika: Mektup göndermişti! Tarih belli oldu... Putin ile görüşecek

Son dakika haberi: BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtmişti. Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söylemişti. Son dakika gelişmesine göre BM Genel Sekreteri Guterres, salı günü Putin ile Moskova'da görüşecek.



