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Son dakika: Memleket Partisi'nden bir istifa daha!

10.08.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi'nde yaşanan istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

Son dakika: Memleket Partisi'nden bir istifa daha!

İbradı ilçesinde 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. İbradı Belediyesi'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İbradı Belediye Başkanı Av. Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'ndeki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Serkan Küçükkuru 'Bugün itibarıyla Memleket Partisi'ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Teşekkür ederim' dedi" ifadeleri kullanıldı. Serkan Küçükkuru, geçen yıl ocak ayında CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce Memleket Partisi
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