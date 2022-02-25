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  4. Son dakika: Merak ediliyordu! Kiev'deki Türk vatandaşlarıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika: Merak ediliyordu! Kiev'deki Türk vatandaşlarıyla ilgili yeni gelişme

25.02.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türk vatandaşlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son durumları merak edilen Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava sahasının güvenli olmadığını bu sebeple vatandaşların kara yoluyla tahliye edileceğini açıklamıştı.

Son dakika: Merak ediliyordu! Kiev'deki Türk vatandaşlarıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika: Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türk vatandaşlarının otobüslerle Türkiye’ye tahliyesine başlanıldı.

KONSOLOSLUKTA İKİ GÜN KALDILAR

Türk vatandaşları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından tahliye edilmeye başlanıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan Türkiye Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının 2 otobüsle karayolları üzerinden Türkiye’ye tahliye edildiğini açıkladı. Türkiye’den iş seyahati amacıyla geldiği Ukrayna’da mahsur kalan Tayfun Aydın, tahliye hakkında, “Türk Konsolosluğunda 2 gün kaldık. Bugün 2 otobüs geldi ve Kiev’den yola çıktık. Otobüsle Romanya üzerinden Türkiye’ye, İstanbul’a gidiyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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