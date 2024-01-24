Son dakika | Merakla beklenen isimleri Erdoğan bir bir duyuruyor! İşte AK Parti'nin Ankara ilçe adayları

Merkez Bankası rezervlerimiz rekor kırınca bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere fırkateynlerimiz sürekli inecek.