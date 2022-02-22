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Son dakika: Merakla bekleniyordu! Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

22.02.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donestk ve Luhansk kararının ardından ABD'nin nasıl bir tepki vereceği tüm dünyada merak konusu olmuştu. Son dakika haberine göre Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacağını açıkladı. İşte ABD-Rusya ilişkileriyle ilgili son gelişmeler...

Son dakika: Merakla bekleniyordu! Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Son dakika haberi... Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Psaki “Açık olmak gerekirse, bu önlemler, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi durumunda Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak hazırladığımız hızlı ve şiddetli ekonomik önlemlerden ayrıdır ve bunlara ek olacaktır" dedi.

KARARNAME YAYIMLANACAK

Psaki, açıklamasında, Rusya'dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, "Başkan Biden, (Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı) sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini yayımlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının açıklayacağını bildirdi.

AYRI YAPTIRIMLAR DA GELECEK

Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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