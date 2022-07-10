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Son dakika | Meral Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Gündem yaratan iddia sonrası İYİ Parti'den jet yanıt

10.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılacağı iddiası gündem yarattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yaptığı açıklamada "Büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var." diye konuştu. Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası ise İYİ Parti'den jet bir açıklama geldi. İşte Ankara'yı karıştıran 'Meral Akşener' iddiasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Meral Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Gündem yaratan iddia sonrası İYİ Parti'den jet yanıt

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'le ilgili ortaya atılan iddia gündem yarattı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Yalova Milletvekili Meliha Akyol başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bayramlaştı.

KARAKAYA: CİDDİ BİR RAHATSIZLIK VAR

Sohbet sırasında altılı masanın durumunun ne olacağını bilemediklerini belirten Karakaya, “Benim sahadan gördüğüm özellikle İYİ Parti’nin bu yapı içerisinde CHP’nin HDP ile olan yakınlığı, İYİ Parti’ye oy verecek kesimde de ciddi bir rahatsızlık dile getirmiş. ‘Ne olacak peki’ diye sorduğumuzda Meral hanım altılı masaya iyi bir iyilik yapacak diyorlar" iddiasında bulundu.

"AKŞENER BÜYÜK İHTİMALLE AYRILACAK"

Karakaya, "‘Nasıl bir iyilik olacak bu?’ Yani büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak diye söylentiler var. Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN YANIT GELDİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP'li Karakaya'nın sözlerine yanıt verdi.

ERHAN USTA

Cumhuriyet'e konuşan Usta, "Cumhur İttifakı tabii 6'lı masa dağılsın istiyor. Ama biz 6'lı masanın bu ülkenin geleceği açısından önemini biliyoruz. 6'lı masanın mutlak süratle sürmesi gerektiğine inanan bir siyasi partiyiz" dedi.

"Fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız" diyen Usta, "Bu ittifakın, özellikle de ülkenin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda bir kararlılığı var. Bu kararlılık, 6'lı masa olarak sembolleşti. Biz bu ittifakın kesinlikle sürmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener İYİ Parti

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