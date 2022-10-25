SON DAKİKA: Meral Akşener canlı yayında yeni transferleri duyurdu! Eşref Fakıbaba sonrası gözler İYİ Parti'ye çevrilmişti

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katıldı. Gündeme dair açıklamalar yapan Akşener, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 'Eşini kaybetmiş, 18 yaş altında 3 çocuğu olan kadınlara konut kampanyası' ile ilgili "Mantık doğru ama 3 çocuk şartı yanlış. 1 çocuklu kocasını kaybetmiş bir kadına niye yok?" dedi. Öte yandan Akşener, AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba ile ilgili olarak ilk kez konuştu. Açıklamasının devamında Akşener "Başka isimler de var. Şu anda görüştüğümüz isimler var" dedi.

Akşener'in açıklamasından satır başları:

"SEÇİME DAİR BİR DÜMEN VAR"

Mantık doğru ama 3 çocuk şartı yanlış. 1 çocuklu kocasını kaybetmiş bir kadına niye yok? Bu çok büyük bir ayrımcılıktır. Ya burada bir dümen var. Seçime dair bir dümen var. 3 çocuk ve üstü kadın sayısı muhtemelen az ve 300 bin TL veriyoruz diyerek dümen var ya da gerçekten Sayın Erdoğan'ın kadınların çocuk doğurmasına dair hüküm cümleleri var, talimatları var. Eşini kaybetmiş bütün kadınlara bu yardımın yapılması lazım. Bugün 1 milyon liradan aşağı ev yok.

EŞREF FAKIBABA'NIN AK PARTİ'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇMESİ

İYİ Parti kamuoyunda, vatandaş nezdinde ciddi bir teveccühle karşı karşıya. Bu partinin büyümesi lazım. Biz kurumsallaştırmaya, kalıcı hale getirmeye gayret ediyoruz. Bu insanların tecrübelerini, bilgilerini partimizle değerlendirmesi için görüşmeler yapıyorum. Bu görüşmelerimize devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın partimize kattıkları güçle yolumuza devam ediyoruz.

Ortak dostlarımız var bizim sayın başkanla, bakanımızla. Ben bir gün telefon açtım görüşmeyi yapabilmek için. Gaziantepli eşi, hanımefendinin çok güzel yumurtalı çiğ köfte yaptığına dair bilgim vardı. Aradım, 'Sayın bakanım, ben buralarda gariban, ev yok, koca İstanbul'da ben yalnız, aç bilaç geziyorum. Hanımefendiden şöyle bir şey rica ediyorum' dedim, öyle başladı. Espriyi yapan benim, çok da nazik insanlar oldukları için öyle başladı ve devam etti.

"ŞU ANDA GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BAŞKA İSİMLER DE VAR"

Başka isimler de var. Şu anda görüştüğümüz isimler var. Sadece AK Parti'den bahsetmiyorum. Türkiye'de önemli, katkıda bulunmuş genç ve yaşlı fark etmiyor. Aynı sayın bakanıma yaptığım gibi gidiyorum. Eşlerden istiyorum erkekse karşımdaki.