Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığına mı hazırlanıyor? 6'lı masa toplantısı sonrası sürpriz...

Son dakika: CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde dün bir araya geldi. 20.25'te başlayan toplantısı gece saatlerinde sona erdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası açıklamada bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Uzun bir toplantı sonrası açıklama elinize ulaştı. Sizlere teşekkür etmek istedim. Belki uzun bekleyiş oldu ama siyasetimiz için de önemli bir gün olduğu kanısındayım." dedi.

ORTAK AÇIKLAMADA 'ADAYLIK' VURGUSU

Toplantının ardından 6 siyasi parti genel başkanının ortak açıklaması paylaşıldı. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna vurgu yapıldı.

Liderlerin imzasını taşıyan açıklamada "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

MERAL AKŞENER ADAY MI OLACAK?

Kritik toplantının ardından Ankara kulisleri hareketlenirken, İYİ Pari Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Nasuhi Güngör, Habertürk'teki yazısında Meral Akşener'in "Başbakanlığa talibim" açıklamasının bir strateji olabileceğini belirtti. Adaylık tartışmalarından uzak kalan Akşaner'in yıpranmadığını ve böylelikle manevra alanının geniş olduğunu belirten Güngör, İYİ Parti liderinin adaylık sürprizi yapabileceğini iddia etti.

"ANKARA SİYASETİNİ YAKINDAN TAKİP EDEN BİR GAZETECİ OLARAK..."

Güngör, "Bunca yıldır Ankara siyasetini yakından takip eden bir gazeteci olarak, Akşener’in adaylık tartışmasının tamamen noktalandığını söylemek bana aceleci bir yaklaşım gibi geliyor." ifadelerini kullandı.



