Son dakika: Meral Akşener'den '14 Aralık' açıklaması! "Ekrem İmamoğlu'nun yanına koştum" diyerek nedenini açıkladı

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasını değerlendiren Akşener, "Ben de 14 Aralık'ta bu borcun gereğini yapmak için yola çıktım. Darbeye karşı 2019'daki gibi Ekrem kardeşimizle omuz omuza durmaya gittim. 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum." dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Türkiye artık patolojik semptomlar gösteren bir zehirli zihniyet tarafından yönetiliyor. Son olarak Türkiye'nin en yakıcı meselelerinden olarak EYT ile ilgili 'EYT mi diyen' Bakan Nebati, 'Dar gelirli fukaraya vermek bereket getirir' dedi. Bu ne utanmazlıktır. Hayırdır Sayın Bakan, sadaka mı dağıtıyorsunuz? Aile şirketinizde sosyal sorumluluk projesi yönetemiyorsunuz. Bu ülke sahipsiz değildir. O yüzden haddinizi bilin.

31 Mart seçimlerini düzmece bir yalanla iptal ettiler. Millet iradesini yok sayıp, darbeyle ele geçirmeye çalıştıkları İstanbul'u iki kere kaybettiler. Halen daha hezimeti kabullenememişler. Hep birlikte göreceğiz Türkiye'yi kaybedecekler. İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki kararla AK Parti'nin millet iradesini bastırmaya çalıştığı bir rejim olduğu belli oldu. Seçimle alamayacakları İstanbul'u yargıyla almaya çalıştılar. Belediye başkanına 'ahmak' demek meşru, iade etmek suç sayıldı. Mahkemeye 2 gün kala hakim değişti. Sonunda AK Parti teşkilatıyla boy boy fotoğrafları olan kişiyi başa getirmişler. Bu karar Türk demokrasisine vurulmuş darbedir. İktidar yargı gücüyle İstanbul'u almanın peşinde. Seçimler yaklaştıkça kaybettiklerini anlamaya başladılar. Milletimiz AK Parti'ye mecbur olmadığını gördü. Millet İttifakı'nın kazandığı birçok şehirde bu açıkça görüldü.

"NASIL ERDOĞAN'IN YANINA KOŞMUŞSAM..."

Ben de 14 Aralık'ta bu borcun gereğini yapmak üzere yola çıktım. İstanbullunun iradesine vurulan darbeye karşı nasıl Erdoğan'ın yanına koşmuşsam bu sefer de Ekrem kardeşimin yanına koştum. Nasıl Emine Hanımın yanına koştuysam bu sefer de Dilek kızımın yanına koştum. Refah Partisi'nin kapatılması davasında rahmetli Erbakan Hoca'nın yanında durdum.

"MANSUR BAŞKAN'I HEDEF ALIRSA YİNE ONUN DA YANINDA OLACAĞIZ"

Dün kendilerine yapılanları Ekrem Başkan'a yapmaya çalıştılar. Meydanların boş olmadığını Saraçhane'de gördüler. İYİ Parti olarak yanlarında durduk. Bir dakika bile düşünmeden yola çıktık. Biz dün neredeysek bugün de orada olmaya devam edeceğiz. Bu kafa, bu sefer de Mansur Başkan'ı hedef alırsa yine onun da yanında olacağız.

"KOMPLO TEORİLERİ ÜRETİYORLAR"

Belli ki bu duruşumuz birilerinin zoruna gidiyor. Sanki talimatlarını kendileri vermemiş gibi komplo teorileri üretiyorlar. Erdoğan'a çok acıdım, bu kadar ahmaklar sürüsünü yanına nasıl topladı? Operasyonu Meral Akşener yapmış, ne yapmışım aramışım taramışım, hakimi değiştirmişim, hapis cezası vermişim. Birileri rol yaptı, birileri inandı. Milletin değişim isteğinin yok olmasını istiyorlar. Gerçeklerin mutlaka ortaya çıkması gibi huyu vardır. Korkuyorsun Erdoğan, o kadar çok korkuyorsun ki sana yapılanı yaptırmak kadar acizsin. Biz buradayken İstanbul'a çökmenize izin vermeyeceğiz."



