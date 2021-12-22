Son Dakika: Meral Akşener'den flaş asgari ücret önerisi: 3 ayda bir güncellensin

Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili yeni bir öneri ortaya attı. Döviz kurundaki hareketlilik ve gelen zamlara dikkat çeken İYİ Parti lideri Akşener, "İYİ Parti olarak; üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu arkadaşlar, belli ki farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı, 4 ayda eriyecek. O yüzden biz, İYİ Parti olarak; üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz."

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