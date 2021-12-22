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  4. Son Dakika: Meral Akşener'den flaş asgari ücret önerisi: 3 ayda bir güncellensin

Son Dakika: Meral Akşener'den flaş asgari ücret önerisi: 3 ayda bir güncellensin

22.12.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu. Partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, "Üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Akşener, açıkladığı öneriyle çalışanlarının enflasyona karşı korunmuş olacağını savundu.

Son Dakika: Meral Akşener'den flaş asgari ücret önerisi: 3 ayda bir güncellensin

Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada asgari ücretle ilgili yeni bir öneri ortaya attı. Döviz kurundaki hareketlilik ve gelen zamlara dikkat çeken İYİ Parti lideri Akşener, "İYİ Parti olarak; üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu arkadaşlar, belli ki farkında değiller ama kendi elleriyle yol açtıkları yüksek enflasyon yüzünden açıklanan asgari ücret artışı, 4 ayda eriyecek. O yüzden biz, İYİ Parti olarak; üç ayda bir asgari ücrete güncelleme yapılmasını ve çalışanımızın emeğinin enflasyona karşı korunmasını öneriyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Meral Akşener İYİ Parti
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