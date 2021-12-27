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Son Dakika: Meral Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' değerlendirmesi! "Yapmayın beyefendiler"

27.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘terör teftişi’ başlatılmasına ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. Akşener, "Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler" diye konuştu.

Son Dakika: Meral Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' değerlendirmesi! "Yapmayın beyefendiler"

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan teftişe değindi.

"Bu millet milli iradeye el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler" ifadelerini kullanan Akşener şunları kaydetti:

"Bu millet sandıkta hür iradesiyle attıkları oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır. Yapmayın beyefendiler, yapmayın. Dolayısıyla kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin. Türkiye huzursuzluktan bıktı. Türkiye, bu millet gerilimden bıktı. Bu millet ucuz kutuplaştırmalar üzerinden birbirine düşman edilme eylemlerinden bıktı. Biz artık huzur istiyoruz, işlerimizi doğru düzgün yapmak istiyoruz. Biz artık üretmek, dürüst, namuslu bir biçimde çalışıp, vergimizi ödeyip, istihdam yaratmak istiyoruz. Her dakika başımıza bir iş gelecekmiş tedirginliğiyle bu hayatı sürdürmek istemiyoruz diyor bu insanlar. Bunlara kulak verin. Benden söylemesi. Sonra uyarmadı demeyin."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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