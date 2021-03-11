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  4. Son Dakika: Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

Son Dakika: Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

11.03.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun otomobili ile minibüs çarpıştı. Kazada, Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da esnaf gezisini tamamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programı kapsamında Viranşehir ilçesine hareket etti.

Konvoyda bulunan Devlet eski Bakanı ve İYi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun içerisinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde kavşakta minibüsle çarpıştı.

4 YARALI VAR

Kazada Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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(DHA)

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