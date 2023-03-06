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  4. SON DAKİKA | Meral Akşener'in yeni teklifi sonrası 'kriz' çözüldü mü? Tüm gözler Millet İttifakı toplantısında

SON DAKİKA | Meral Akşener'in yeni teklifi sonrası 'kriz' çözüldü mü? Tüm gözler Millet İttifakı toplantısında

06.03.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için yaptığı yeni öneri Ankara gündemini hareketlendirdi. Söz konusu öneriye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sıcak baktığı öğrenildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Millet İttifakı'nın yapacağı toplantı saati ertelenirken, söz konusu gelişmeler sonrası gözler bugünkü kritik toplantıya çevrildi. Akşener'in ise kritik toplantıya katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Akşener'in görüşme trafiği sürüyor. İşte detaylar

SON DAKİKA | Meral Akşener'in yeni teklifi sonrası 'kriz' çözüldü mü? Tüm gözler Millet İttifakı toplantısında

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından gözlerin çevrildiği Millet İttifakı'nda bugün yeni gelişmeler yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşürken; iki isme yetkili cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerisinde bulunulduğu açıklandı. Söz konusu teklifin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na iletileceği belirtilirken, Kılıçdaroğlu'nun da bu öneriye sıcak baktığı iddia edildi.

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AKŞENER MİLLET İTTİFAKI'NIN TOPLANTISINA KATILACAK MI?

Söz konusu gelişmelerin ardından gözler Millet İttifakı'nın bugünkü yapacağı toplantıya çevrildi. Adayın açıklanacağı kritik toplantının saati ertelenirken son gelişmelerin arından İYİ Parti lideri Akşener'in toplantıya katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi.

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YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN SAADET PARTİSİ'NE ZİYARET

Öte yandan Millet İttifakı'nın yapacağı toplantının saati ertelenirken, Yavaş ve İmamoğlu; Saadet Partisi'ne gelerek kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KILIÇDAROĞLU OLACAK

Bugünkü kritik toplantı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak ortak mutabakatla açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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CHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK

CHP Genel Merkezi'nde de adaylık açıklamasına hazırlık yapılırken, genel merkezin bahçesine ses sistemi ve platform kurulması dikkat çekti.

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Saadet partisi ev sahipliğindeki açıklamadan sonra Kılıçdaroğlu ve partililerin genel merkezde bir araya gelmesi planlanıyor.

Ayrıntılar geliyor...


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