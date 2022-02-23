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  4. Son dakika: Meral Akşener oraya dönerek açıkladı: Turgut Özal ve Demirel'i örnek verdi 'Dilli düdüklere alerjileri yok ama...'

Son dakika: Meral Akşener oraya dönerek açıkladı: Turgut Özal ve Demirel'i örnek verdi 'Dilli düdüklere alerjileri yok ama...'

23.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Meral Akşener, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hem EYT konusuyla ilgili hem Tarkan'ın 'Geççek' şarkısıyla ilgili konuşan Akşener, 'Dilli düdüklere ajerjileri yok, parsayı toplayan iş adamlarına alerjileri yok ama Tarkan'ın şarkısına alerjileri var.' derken salondan gelen seslere dönerek 'Hiç bitmesin istiyorlar ama bu da geççek' ifadesini kullandı. Akşener, Özal ve Demirel'i de örnek gösterdi.

Son dakika: Meral Akşener oraya dönerek açıkladı: Turgut Özal ve Demirel'i örnek verdi 'Dilli düdüklere alerjileri yok ama...'

Son dakika haberi: Tarkan'ın Geççek şarkısı siyasi gündemdeki yerini koruyor. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eleştirisinden sonra bugün de İYİ Parti lideri Meral Akşener, kürsüden iktidara seslendi. 'Ağlasanız da sızlasanız da bu ucube sistem gidecek. Bu kabus elbette bitecek' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: MERAL AKŞENER O SESLERDEN SONRA AÇIKLADI: 'GEÇÇEK VE BİTECEK'

'Şarkıda küfür yok hakaret yok umut var! Dilli düdüklere alerjileri yok, ihaleleri götüren acayip adamlarına alerjileri yok. Tarkan, 'Geççek' diye şarkı yapınca arıza çıkarmaları çok normal. Bence de 'Geççek ve bitecek.' Hiç geçmesin, bitmesin istiyorlar ama bitecek. Sürdükleri sefa hiç bitmesin istiyorlar.

'MİLLETİN ÜMÜĞÜNÜ SIKTIKLARI DÜZEN HİÇ BİTMESİN İSTİYORLAR'

Milletin ümüğünü sıkalım, bu düzen hiç bitmesin istiyorlar. Ne kadar kifayetsiz varsa, üç beş maaş bağlayalım zengin edelim istiyorlar. Türkiye'de herkes sanatini icra etmekte özgürdür.

Son-Dakika-Meral-Akşener'den-flaş-asgari-ücret-önerisi-3-ayda-bir-güncellensin

AKŞENER'DEN TURGUT ÖZAL VE DEMİREL ÖRNEĞİ

Aynı rahmetli Turgut Özal gibi aynı rahmetli Süleyman Demirel gibi sanata saygı göstermek zorundasınız. Ağlasanız da sızlasanız da bu ucube sistem geldiği gibi gidecek. Er ya da geç seçim olacak.

'BU KABUS ELBETTE BİTECEK'

İYİ Parti yetkiyi aldığında milletimize reva gördüğünüz bu kabus elbette bitecek. AK Parti'nin sanata gösterdiği bu agresif tutum, iş devletin kurumlarını çiftliğe çevirmeye geldiğinde anlayışa bırakıyor.

Meral-Akşener'in-aklındaki-seçim-stratejisi-başarılı-olur-mu

'EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Kanunun gerektirdiği prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde yaklaşık 3 milyon insanımız yaş nedeniyle emekli olamıyor. Yaklaşık 1.8 milyon insanımız da maalesef önümüzdeki dönemde yaşa takılacak. Ortada böyle büyük bir mağduriyet olmasına rağmen iktidar bu insanlarımıza 'Emekli olamazsın, gençsin' diyor. Özel sektör ise 'Yaşlısın çalışamazsın' diyor. İnsanlarımıza 'Sen emekli olamazsın' demek haksızlıktır. Biz İYİ Parti olarak, EYT'li kardeşlerimizin yanındayız. Kimse merak etmesin İYİ Parti iktidarında bu mağduriyeti gidereceğiz. Devletin bu konuda katlanacağı maliyeti hesapladık. Yapacağımız EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil, haktır. Ayrıca herhangi bir başvuru dönemi öngörmüyoruz yani EYT'liler istedikleri zaman müracaat edip düzenlemeden faydalanabilecek. Önümüzdeki dönemde prim sayısını doldurarak EYT'li olacak 1.8 milyon insanımız da bu düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca bu düzenlemeden yararlanacak kardeşlerimiz istedikleri zaman iş hayatına dönecek. İYİ Parti iktidarında EYT sorununu ortadan kaldıracağız.'

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Meral Akşener Süleyman Demirel Turgut Özal İYİ Parti
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