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Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Anamur ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin deprem AFAD

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