Son dakika: Mersin'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n (AFAD) verilerine g\u00f6re, merkez \u00fcss\u00fc Anamur il\u00e7esi olan 3.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. \nDepremin saat 11.21'de, 18,49 kilometre derinlikte oldu\u011fu kaydedildi.\nKaynak: DHAPARTNER Prestijli okulda rezalet! Be\u015f \u00f6\u011frenciyle birden...Bir baban\u0131n en a\u011f\u0131r y\u00fck\u00fc4 bin n\u00fcfusu bulunan bu il\u00e7e, hipodromun \u015fampiyon atlar\u0131n\u0131 yeti\u015ftiriyor
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