SON DAKİKA |Mersin'de şehit olan polis Sedat Gezer'le ilgili flaş detay! Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

Son dakika: Mersin'deki hain terör saldırısı sonrası gelen şehit haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. İki PKK'lı kadın terörist dün akşam saatlerinde Tece'de bulunan polisevine lüks araçla gelip ateş açtı. Nöbetçi kulübesinde bulunan polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan teröristler, üzerinde taşıdıkları bombalarla kendini patlatırkeni saldırı sırasında yaralanan polislerden Sedat Gezer şehit oldu. Saldırıda 3 sivilin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

ŞEHİT POLİS SEDAT GEZER'E VEDA

Mersin'den gelen şehit haberi Türkiye'yi kahrederken, polis memuru Sedat Gezer için sabah saatlerinde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada ayrı bir olay var" diyerek şehit polis Gezer'in kahramanlığını anlattı.

Bakan Soylu'nun yaptığı açıklama şöyle;

"Kahramanlarımız her zaman kendilerini feda etmişlerdir. Onları şükranla saygıyla yad ediyoruz.

"SEN KENDİ KANINI YERDE BIRAKMADIN"

Şu anda ay yıldızlı bayrağa sarılı sevgili Sedat kardeşim bilmeni isterim ki tüm silah arkadaşların senin ve şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada ayrı bir olay var. Ayrı olay şu; sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahraman bir adamsın.

Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun."



