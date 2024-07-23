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  4. Son dakika | Mersin'deki skandal halaya katılanların kimlikleri belirlendi! Terörist elebaşı için sloganlar atmışlardı

Son dakika | Mersin'deki skandal halaya katılanların kimlikleri belirlendi! Terörist elebaşı için sloganlar atmışlardı

23.07.2024 14:37
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Son dakika haberi: Mersin'deki skandal 'terör halayı' görüntülerinin yankıları sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Kimlik tespitleri yapılan şüphelilerle ilgili detayları açıklayan Yerlikaya, şüphelilerin yakalandığı anların görüntülerini de paylaştı.

Son dakika | Mersin'deki skandal halaya katılanların kimlikleri belirlendi! Terörist elebaşı için sloganlar atmışlardı

Son dakika haberi: Sahil kenarında toplanıp terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan gruptan 9 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerden birini yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Bakan Yerlikaya "1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

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Şüphelilerin yakalandığı anların görüntülerini paylaşan Yerlikaya, olayla ilgili "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti" hatırlatmasında bulundu.

KİM OLDUKLARI BELİRLENDİ

Yerlikaya'nın açıklamasına göre; Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılan, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapıldı.

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BİRİ CEZAEVİNDE

Yerlikaya şüphelilerle ilgili şu detayları paylaştı:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir.

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ELE GEÇİRİLENLERE EL KONDU, GÖZALTINA ALINDILAR

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır."

Bakan Yerlikaya paylaşımını "Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz" mesajıyla noktaladı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Ali Yerlikaya
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