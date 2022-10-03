Son dakika: Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili iddialar gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: 'Devletin içinden bilgi geldi'

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın dün başlayan ikinci tur görüşmelerinin ardından televizyonda canlı yayına katılarak önemli mesajlar verdi. "Seçimi kazanacak mısınız" sorusuna "En ufak şüphem yok, ciddi bir farkla alacağız" şeklinde yanıt veren Kılıçdaroğlu, dünkü 6'lı masa toplantısıyla ilgili "Şunu eleştirdik kendi aramızda: Niye televizyonlar günün neredeyse 24 saati 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak...'" ifadelerini kullandı ve "Biz diyelim adayı belirledik, ne yapacak bu cumhurbaşkanı adayı? Bizim cumhurbaşkanımızı adayını merak ediyorsan seçim takvimin belirle, biz 2 günde açıklarız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin nedeniyle ilgili olarak ise "Anti neo-liberal politikalara karşı biriyim, bu politikalar dünyada da derin sorunlar yaratıyor. Bu politikalara karşı çalışmamız lazım. Benim icazet almak gibi bir felsefem yoktur. Burada umutsuzluğa kapılıp yurt dışına gidenler vardır, onlarla görüşmeye gideceğim" diye konuştu. CHP lideri ayrıca bu akşam "ciddi bir açıklama" yapacağını duyurdu ve "Lütfederlerse dinlesinler" çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu Mersin'deki terör saldırısına ilişkin terörist 'Dilşah Ercan' hakkındaki iddialarla ilgili ise "O kişinin olmadığı ortaya çıktı. Biz biliyorduk onun olmadığını ama dillendirmedik. Bir süre sonra o bilgi geldi, devletin içinden" şeklinde konuştu.

"DÜN 2 ÖNEMLİ KARAR ALDIK"

Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlandırdı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Öyle acı bir tablo var ki Anayasa'ya göre milletvekili soru önergesi verir, ilgili bakan 15 günde cevap verir. Yıllardır verilmeyen cevap var.

Geçmişte CHP'den her kafadan ayrı bir ses çıkıyor deniyordu, bu artık bitti.

Meclis tatile girdi, biz girmedik. Türkiye bu haldeyken bizim tatile girecek halimiz yok.

(6'lı masa görüşmeleri) Daha sık yapacağız. Gerekirse 15, 20 günde bir gerçekleştireceğiz. Bu konuda görüş birliği oluştu. İkinci ev sahipliğini DEVA yapacak. Daha sık yapacağız. Çünkü seçime de az kaldı, topluma vereceğimiz çalışmalar var.

Dün 2 önemli karar aldık; bir, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası. İkincisi, ülkemizin temel politika alanları; bilim-teknikte, adalette, yargıda, tarımda ne yapacağız, bunun çalışmaları yapıldı, yapılıyor. Bu bir hükümet programına dönüşmüş olacak. İktidar olduğumuzda hangi gün neyi yapacağımızı, hangi konuda nasıl karar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız.

ENFLASYON TEPKİSİ! "20 YILDIR İKTİDARSIN, ELİNDEN TUTAN MI VAR?"

Yurt sorununu 1 yılda çözeceğiz. Odalar gayet güzel olacak. Anne-baba çocuğunu yurda gönderirken huzur içinde olacak.

Erzurum'da bir esnaf kardeşim bana "Allah'tan korkuyor musunuz" diye sordu. Garip bir soru. "Elbette" dedim, "Hepimizin inancı var, hata yapmamaya, günah işlememeye inancımız var."

(Enflasyon) ENAG'ın dediği doğru. Vatandaşımız bu rakamı görüyor zaten. Bu iktidar alt gelir gruplarından alıp üst gelir gruplarına para aktarıyor. Sadece KKM değil, zamlar da öyle. 'Enflasyonu tek haneye indireceğiz' diyor, kardeşim 20 yıldır iktidarsın, elinden tutan mı var? Şu evinden Üsküdar'ın, Ümraniye'nin, Sultanbeyli'nin varoşlarına bir git bakalım; insanlar ekmek bulamıyor. Bakıyor, 'sarayda enflasyon yok, istersem tek haneye indiririm' diyor.

"SEÇİMİ CİDDİ FARKLA ALACAĞIZ, EN UFAK ŞÜPHEM YOK"

(Dünkü 6'lı masa toplantısı) 6 liderin bir araya gelmesinin Türkiye, demokrasi, insanlık hakları, toplumsal barış açısından önemli olduğunu, bu önemin sadece bizi değil, toplumun her kesimini ilgilendirdiğini ifade ettim. 2 temel konu üzerinde daha önce de çalışmalar yapılmıştı.

(Seçimi kazanabilecek durumda mısınız?) En ufak endişem yok. Seçimi kazanacağız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. (Emin misiniz) En ufak şüphem yok, ciddi bir farkla alacağız.

EYT sorunu çözmezlerse biz çözeceğiz.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI 6 LİDERİN BELİRLEDİĞİ KURALLARIN DIŞINA ÇIKMAYACAK"

Şunu eleştirdik kendi aramızda: Niye televizyonlar günün neredeyse 24 saati "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak..." Önce, var olan bir sistem var, herkesi perişan etti. Önce bunu nasıl çözeceğimiz konusunda görüş birliği sağlamamız lazım. Biz diyelim adayı belirledik, ne yapacak bu cumhurbaşkanı adayı? Cumhurbaşkanı adayı, 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Bizim cumhurbaşkanımızı adayını merak ediyorsan seçim takvimin belirle, biz 2 günde açıklarız. Dün adayın kim olmasına ilişkin konuşma olmadı.

(TÜİK'in enflasyon verileri) Ev hanımının, çiftçinin insafına bırakıyorum. Zamlara baksınlar. TÜİK'e talimat veriliyor 'rakamı şöyle yap' diye. TÜİK 5 de yapabilirdi enflasyonu. TÜİK gerçek rakamı niye vermiyor? Çünkü gerçek rakamı verdiği zaman memur ücretleri, emekli aylıklarına ona göre belirlenecek.

(SGK'da 42 milyarlık kaynak nereye gitti?) Bu konutlar nereye gitti? Sorun sıradan bir sorun değil. Sorun devleti yönetememe sorunudur.

"DEVLETİN İÇİNDEN BİLGİ GELDİ"

(Mersin'deki terör saldırısı) 13 saat uçarak gelen bir teknoloji yok bildiğim kadarıyla. O kişinin olmadığı ortaya çıktı. Biz biliyorduk onun olmadığını ama dillendirmedik. Bir süre sonra o bilgi geldi, devletin içinden. Devletimizin kurumlarında hala saygın, ülkesini seven, doğru insanlar var. Terör bir insanlık suçudur; partisi, kimliği, inancı olmaz. (Selahattin Demirtaş'ın açıklaması) Değerli bir açıklamadır.

(Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Anti neo-liberal politikalara karşı biriyim, bu politikalar dünyada da derin sorunlar yaratıyor. Bu politikalara karşı çalışmamız lazım. İzlenen politikalar şu: altta kalanın canı çıksın. Benim icazet almak gibi bir felsefem yoktur. Burada umutsuzluğa kapılıp yurt dışına gidenler vardır, onlarla görüşmeye gideceğim.

"BU AKŞAM BİR TWEET ATACAĞIM"