Son dakika: Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili iddialar gündem olmuştu! Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: 'Devletin içinden bilgi geldi'

Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın dün başlayan ikinci tur görüşmelerinin ardından televizyonda canlı yayına katılarak önemli mesajlar verdi. "Seçimi kazanacak mısınız" sorusuna "En ufak şüphem yok, ciddi bir farkla alacağız" şeklinde yanıt veren Kılıçdaroğlu, dünkü 6'lı masa toplantısıyla ilgili "Şunu eleştirdik kendi aramızda: Niye televizyonlar günün neredeyse 24 saati 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak...'" ifadelerini kullandı ve "Biz diyelim adayı belirledik, ne yapacak bu cumhurbaşkanı adayı? Bizim cumhurbaşkanımızı adayını merak ediyorsan seçim takvimin belirle, biz 2 günde açıklarız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin nedeniyle ilgili olarak ise "Anti neo-liberal politikalara karşı biriyim, bu politikalar dünyada da derin sorunlar yaratıyor. Bu politikalara karşı çalışmamız lazım. Benim icazet almak gibi bir felsefem yoktur. Burada umutsuzluğa kapılıp yurt dışına gidenler vardır, onlarla görüşmeye gideceğim" diye konuştu. CHP lideri ayrıca bu akşam "ciddi bir açıklama" yapacağını duyurdu ve "Lütfederlerse dinlesinler" çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu Mersin'deki terör saldırısına ilişkin terörist 'Dilşah Ercan' hakkındaki iddialarla ilgili ise "O kişinin olmadığı ortaya çıktı. Biz biliyorduk onun olmadığını ama dillendirmedik. Bir süre sonra o bilgi geldi, devletin içinden" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlandırdı. İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
Öyle acı bir tablo var ki Anayasa'ya göre milletvekili soru önergesi verir, ilgili bakan 15 günde cevap verir. Yıllardır verilmeyen cevap var.
Geçmişte CHP'den her kafadan ayrı bir ses çıkıyor deniyordu, bu artık bitti.
Meclis tatile girdi, biz girmedik. Türkiye bu haldeyken bizim tatile girecek halimiz yok.
(6'lı masa görüşmeleri) Daha sık yapacağız. Gerekirse 15, 20 günde bir gerçekleştireceğiz. Bu konuda görüş birliği oluştu. İkinci ev sahipliğini DEVA yapacak. Daha sık yapacağız. Çünkü seçime de az kaldı, topluma vereceğimiz çalışmalar var.
Yurt sorununu 1 yılda çözeceğiz. Odalar gayet güzel olacak. Anne-baba çocuğunu yurda gönderirken huzur içinde olacak.
Erzurum'da bir esnaf kardeşim bana "Allah'tan korkuyor musunuz" diye sordu. Garip bir soru. "Elbette" dedim, "Hepimizin inancı var, hata yapmamaya, günah işlememeye inancımız var."
(Dünkü 6'lı masa toplantısı) 6 liderin bir araya gelmesinin Türkiye, demokrasi, insanlık hakları, toplumsal barış açısından önemli olduğunu, bu önemin sadece bizi değil, toplumun her kesimini ilgilendirdiğini ifade ettim. 2 temel konu üzerinde daha önce de çalışmalar yapılmıştı.
(Seçimi kazanabilecek durumda mısınız?) En ufak endişem yok. Seçimi kazanacağız, parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. (Emin misiniz) En ufak şüphem yok, ciddi bir farkla alacağız.
Şunu eleştirdik kendi aramızda: Niye televizyonlar günün neredeyse 24 saati "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak..." Önce, var olan bir sistem var, herkesi perişan etti. Önce bunu nasıl çözeceğimiz konusunda görüş birliği sağlamamız lazım. Biz diyelim adayı belirledik, ne yapacak bu cumhurbaşkanı adayı? Cumhurbaşkanı adayı, 6 liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. Bizim cumhurbaşkanımızı adayını merak ediyorsan seçim takvimin belirle, biz 2 günde açıklarız. Dün adayın kim olmasına ilişkin konuşma olmadı.
(TÜİK'in enflasyon verileri) Ev hanımının, çiftçinin insafına bırakıyorum. Zamlara baksınlar. TÜİK'e talimat veriliyor 'rakamı şöyle yap' diye. TÜİK 5 de yapabilirdi enflasyonu. TÜİK gerçek rakamı niye vermiyor? Çünkü gerçek rakamı verdiği zaman memur ücretleri, emekli aylıklarına ona göre belirlenecek.
(Mersin'deki terör saldırısı) 13 saat uçarak gelen bir teknoloji yok bildiğim kadarıyla. O kişinin olmadığı ortaya çıktı. Biz biliyorduk onun olmadığını ama dillendirmedik. Bir süre sonra o bilgi geldi, devletin içinden. Devletimizin kurumlarında hala saygın, ülkesini seven, doğru insanlar var. Terör bir insanlık suçudur; partisi, kimliği, inancı olmaz. (Selahattin Demirtaş'ın açıklaması) Değerli bir açıklamadır.