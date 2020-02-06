Son dakika: Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada karar

10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle yaşamını yitirmesi sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

MERT YAĞIZ KÖKSAL SORUŞTURMASINDA KARAR

Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

