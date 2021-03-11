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  4. Son Dakika: Metafizikçi Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Son Dakika: Metafizikçi Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

11.03.2021 07:14 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Metafizikçi Salih Memişoğlu'nu öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

İstanbul Çekmeköy'de bir hayvanat bahçesinde, kamuoyunda 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen bioenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesinin içinde bulunan iş yerinde meydana gelen saldırıda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin'in hayatını kaybetmesi, Osman Ö'nün yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve takibini sürdüren ekipler, zanlı Mustafa Ö'yü yakaladı.

Metafizikçi Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylarMetafizikçi Salih Memişoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar

Şüpheli emniyete götürülürken, yürütülen çalışmalar kapsamında olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

(AA)

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