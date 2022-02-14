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Son dakika: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak geliyor

14.02.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. İşte bölge bölge son durum...

Son dakika: Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak geliyor

Son dakika... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış beklendiği bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2 ile 4 derece arasında düşüş yaşayacağı tahmin ediliyor. İşte haberin detayları...

SAĞANAK BEKLENİYOR

MGM'den yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7 derece,

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı 8 derece,

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13 derece,

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri sağanak yağışlı 17 derece,

Antalya: Parçalı bulutlu 17 derece,

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8 derece,

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 9 derece,

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3 derece,

Diyarbakır: Az bulutlu 14 derece.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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