SON DAKİKA | Meteoroloji'den 10 il içi sarı alarm! İstanbullular dikkat: 10 derece birden düşecek (1 NİSAN 2023 TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Yağmur, kar ve rüzgar uyarısının yapıldığı açıklamada 10 il için sarı alarm verildi. Öte yandan önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üstünde olacak. Çarşamba günü 18 dereceleri görecek olan sıcaklıklar ani bir düşüşle 8 dereceye inecek. İşte son dakika meteoroloji haberinin ayrıntıları...

BUGÜN (1 NİSAN) TÜRKİYE'DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

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10 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve İzmir için sarı uyarıda bulundu.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBULLULAR DİKKAT! SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-8 derece üstünde olacak. Çarşamba günü 18 dereceleri görecek olan sıcaklıklar ani bir düşüşle 8 dereceye inecek.

ORHAN ŞEN: ‘KAR DEĞİL, YAĞMUR VAR!’

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin son dakika bilgilerini paylaştı. Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün İstanbul parçalı bulutlu, akşam Avrupa yakası, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı sıcaklık 18 derece. Yarın Pazar yağmurlu 18 derece. Çarşamba gününe kadar böyle devam edecek. Çarşamba sıcaklık 10 dereceye düşer.

Bugün Marmara ve Kuzey Ege de Lodos var. Gece Marmara’ya yağmur gelecek. Akşam Hatay, Osmaniye ve Maraş da yağmur var. Türkiye’de önümüzdeki hafta yağışlı geçecek kar değil, yağmur olacak. Sıcaklıklar tüm yurtta önümüzdeki 3 gün 6-8 derece artacak.”

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı, gece saatlerinde Bilecik dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Kıyıları ile zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Genellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BOLU °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genellikle parçalı, Orta Karadeniz bölümünün yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Genellikle parçalı, güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Genellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı bulutlu





