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Son dakika: Meteoroloji'den 8 ile kritik uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 18:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır; Karadeniz'de ise Rize ve Trabzon için cuma gününe kadar çığ uyarısı yaptı.

Son dakika: Meteoroloji'den 8 ile kritik uyarı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren 14 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÇIĞ UYARISI

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda yüksek kesimlerin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan oluşması muhtemel risklere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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