Son Dakika: Meteoroloji'den bazı iller için yağmur ve kar yağışı uyarısı (25 Şubat Perşembe hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. ÇIĞ UYARISI Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu EGE Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 9°C

Az bulutlu DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu MANİSA °C, 15°C

Az bulutlu AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ISPARTA °C, 11°C

Az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 11°C

Az bulutlu ÇANKIRI °C, 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Az bulutlu KONYA °C, 11°C

Az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZİNCAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM °C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu KARS °C, 3°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu VAN °C, 3°C

Az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu DENİZLERDE HAVA Orta Ege ile açıklarında fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.