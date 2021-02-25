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Son Dakika: Meteoroloji'den bazı iller için yağmur ve kar yağışı uyarısı (25 Şubat Perşembe hava durumu)

25.02.2021 07:52 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den bazı iller için yağmur ve kar yağışı uyarısı (25 Şubat Perşembe hava durumu)

25 Şubat Perşembe günü beklenen hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri geldi. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgede 2 gündür yer yer etkili olan yağışların akşam saatlerinde kaybolması bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde ise sabah saatlerinde yağış görülecek. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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ÇIĞ UYARISI

Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek. Bölge genelinin sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu,

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

EGE

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu,

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu,

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinin sağanak yağmurlu, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,

RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu,

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 3°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Orta Ege ile açıklarında fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Rize ve Artvin’in kıyı kesimleri sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzeyi yer yer sis ve puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde güneyi yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, güneyi yer yer 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, sabah saatlerinde Orta Ege ile açıkları 8 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Ege yer yer 3,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, sabah saatlerinde 7; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
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