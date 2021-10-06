Son Dakika: Meteorolojiden birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı (6 Ekim hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda pus hadisesi bekleniyor.
Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 25°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 7°C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
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