Son Dakika: Meteorolojiden birçok il için kar ve sağanak yağış uyarısı (6 Ekim hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop ve Tokat çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 25°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 7°C, 22°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğusunda pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yükseklerinde (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri (2000 metre ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

