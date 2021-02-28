Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (28 Şubat Pazar hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat)esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu HATAY °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı,Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZİNCAN °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı ERZURUM °C, 2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı KARS °C, 4°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı VAN °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.