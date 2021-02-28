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Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (28 Şubat Pazar hava durumu)

28.02.2021 08:08 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (28 Şubat Pazar hava durumu)

28 Şubat Pazar günüyle ilgili son dakika hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelere göre Marmara ve Karadeniz'in tamamı ile iç Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışlar görülecek. Yağışların bazı illerde kar şeklinde olması beklenirken, sabah ve gece saatleri için ise don uyarısı yapıldı. İşte yurtta beklenen hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölge geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Kayseri, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimlerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat)esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı,Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege‘de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu yağmurlu; Rüzgar: Kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 7 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nde kuzeydoğudan 2 ila 4, güneyi 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı

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