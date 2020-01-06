Son dakika! Meteoroloji'den birçok ile uyarı: Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Amasya ve Samsun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçeleri ile Toroslar mevkiinde yoğun kar (20 cm ve üzeri), Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Batı Akdeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, İzmir, Konya, Karaman, Niğde, Isparta, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Adana, Mersin çevreleri ile Antalya ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir’in batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa), Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (25-75 kg/m²), Kırklareli ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in batı ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu ilçelerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Pınarhisar, Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı EGE Çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri ile Muğla çevrelerinde kuvvetli (20-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı AKDENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya il merkezi ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m²), Adana ve Mersin çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100-200 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. HATAY °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu ISPARTA °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı KONYA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. SİVAS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı