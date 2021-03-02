Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (2 Mart Salı hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak; güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman ve Konya'nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. ÇIĞ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, Bilecik çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyon ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu İZMİR °C, 12°C

Parçalı , zaman zaman çok bulutlu MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. ADANA °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Konya'nın güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı NEVŞEHİR °C, 5°C

Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma bekleniyor. BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu,yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu,Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu