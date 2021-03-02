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Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (2 Mart Salı hava durumu)

02.03.2021 07:55 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (2 Mart Salı hava durumu)

2 Mart Salı günü beklenen hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri geldi. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre yurdun büyük bir bölümünde yağmurların etkili olması beklenirken, birçok ilde de kar yağışı bekleniyor. Yağışların; güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman ve Konya'nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Karaman, Konya'nın güney ve batısı, Samsun, Adana, Mersin, Ağrı, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak; güney ve doğu Marmara'nın yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Karaman ve Konya'nın güney ve batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte, iç ve doğu kesimelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, iç kesimlerde 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi beklenmektedir.

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RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, Bilecik çevreleri ile bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyon ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 12°C
Parçalı , zaman zaman çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Adana ve Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

ADANA °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Karaman, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Konya'nın güney ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

NEVŞEHİR °C, 5°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu,yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu,

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu,Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Siirt ile gece Kilis ve Gaziantep çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu , gece hafif yağmurlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege ve Batı Akdeniz‘de fırtınamsırüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 batısı yer yer 6; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan, 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğu zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5m; Görüş: İyi.

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