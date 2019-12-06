Son dakika... Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Donacağız...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. RÜZGAR Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'da doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli (25-60 kg/m2) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, sel, su baskını vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. BURSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu EDİRNE °C, 10°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu KONYA °C, 4°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu SİVAS °C, 3°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Ordu'nun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. BAYBURT °C, 5°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 7°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kuzeydoğu kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.