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Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altında... Bir çok ilde kar yağışı kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün için son dakika bir uyarı geldi. Son hava durumu tahminine bakılarak bazı bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Kar yağışı buzlanmayı da beraberinde getirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusu ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece sis ve pus öngörülüyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevrelerinin sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu

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