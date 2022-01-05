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  4. Son dakika! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak

Son dakika! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak

05.01.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika gelişmesine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuzey Ege Denizi için kritik bir uyarı geldi. Yapılan açıklamada bölgede hızı saatte 75 kilometreye kadar ulaşacak fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada başta denizciler olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Son dakika! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak

Son dakika gelişmesine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Ege Denizi'nin akşam saatlerinden itibaren şiddetli fırtına etkisi altına gireceği belirtildi.

HIZI 75 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde, akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Güney yönünden esecek fırtınanın saatteki hızının, zaman zaman 75 kilometreye kadar çıkabileceği vurgulandı.

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YARIN AKŞAM SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilip, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için başta denizciler olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Ege Denizi
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