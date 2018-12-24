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Son dakika! Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ankara için de kar ve don uyarısında bulunan Meteoroloji'ye göre, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.

Son dakika! Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’de Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın sabah saatlerinden sonra yükseklerinden başlayarak kar yağışına dönüşeceği ve Bolu, Kastamonu, Düzce ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Sinop’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (7-15 cm yüksekleri 20 cm) olması beklendiğinden başta Bolu Dağı geçişinde olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ege’de de salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Manisa’nın doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeybatısında da salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olması beklenmektedir." (DHA)

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