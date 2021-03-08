Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve yoğun kar uyarısı (8 Mart Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. ZİRAİ DON UYARISI Sabah saatlerinde, Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 13°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu NEVŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 13°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadaryağmur ve sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. HAKKARİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Adıyaman çevreleri ile ilk saatlerde Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı DENİZLERDE HAVA Fırtına beklenmiyor. KARADENİZ Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, Doğu Karadeniz’de güney ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.