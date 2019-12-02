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Son dakika! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 07:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den 2 Aralık Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Öte yandan çarşamba günü ise kar yağışı yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. İşte hava durumuyla ilgili son tahminler...

Son dakika! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C
Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ, Iğdır ve Bingöl çevrelerinde yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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