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Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar uyarısı (18 Mart Perşembe hava durumu)

18.03.2021 07:39 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve kar uyarısı (18 Mart Perşembe hava durumu)

18 Mart Perşembe günü beklenen hava durumuyla ilgili tahminler geldi. Son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in bazı bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bir kesiminde kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan sağanak yağışlar ise bazı illerimizde kuvvetli şekilde etkili olacak. Ayrıca buzlanma, don ve çığ uyarısı da yapıldı. İşte yurtta hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Isparta, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, ulaşımda aksamalar vb.olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Isparta çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz' de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimleri kar yağışlı, öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olmak üzere kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saalerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

HAKKARİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Akdeniz’de fırtına; Orta Karadeniz ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde güneydoğudan yer yer 6; Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu ile sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinde yer yer 8; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde; Dalga: 2,5 ila 3,5 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtınada zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m, akşam saatlerine kadar yer yer 1,25 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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hava durumu meteoroloji kar yağışı yağmur

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