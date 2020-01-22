Son dakika! Meteoroloji'den perşembe günü için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen hava durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi.

"Perşembe ve cuma günleri Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Hatay çevrelerinde görülecek yağışların, iç kesimlerde kar, kıyı kesimlerde yağmur, Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz kıyılarında, Cuma günü ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe ve cuma günü beklenen yağışların, Karadeniz bölgesinin tamamının 200 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Şırnak, Hakkari ve Van illerimizde) kuvvetli (10-20 cm.) ve yer yer yoğun kar (20-40 cm.) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden başta buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışlı sistemin Cuma günü akşam saatlerinden sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği ancak Cumartesi gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor"