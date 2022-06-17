Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği bildirildi.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

MGM'den yapılan açıklamada, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Bilecik, Sakarya, Kırşehir, Yozgat, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Konya'nın kuzey, Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Eskişehir’in güneyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Hava sıcaklıklarının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 İL İÇİN UYARI

Yağışların; bu akşam saatlerinde Çorum çevreleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri ile Eskişehir’in güneyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 29°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu

YALOVA 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden Kütahya çevreleri ve Afyonkarahisar'ın kuzey ilçeleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 20°C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MANİSA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Isparta'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 16°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Konya'nın kuzey ilçeleri, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın Eskişehir'in güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Trabzon'un doğu ilçeleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu

KARS 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

