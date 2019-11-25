Son dakika... Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

25 Kasım Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ VE YER YER AŞIRI YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Muğla ve Antalya il genellerinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ile Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde, güney ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa), bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor. HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah pus ve sisli, öğleden sonra sağanak yağışlı KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli ARTVİN °C, 16°C

Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli