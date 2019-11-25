HABER

Son dakika... Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 07:37 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den 25 Kasım'da (bugün) beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yurdumuz güneyden gelen yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Buna göre; Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısında yer yer şiddetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Yağmurların akşam saatleriyle birlikte İstanbul'u da etkisi altına alacağı belirtildi. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...

Son dakika... Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

25 Kasım Pazartesi günü beklenen hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

mettt

ŞİDDETLİ VE YER YER AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla ve Antalya il genellerinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ile Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ VE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; güneydoğu yönlerden Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde, güney ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa), bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde çok kuvvetli, Muğla Merkez, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), akşam ve gece saatlerinde Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah pus ve sisli, öğleden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdüİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
Alkolü olan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandıAlkolü olan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı
Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandıMotosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji 25 kasım hava durumu Son dakika son dakika haberi haber haberler hava durumu haberi İstanbul hava durumu Ankara Hava Durumu izmir hava durumu yağmur sağanak fırtına

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Demet Akalın'dan Hadise'ye: Bak bana kızıyorsun ama...

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Aracını bırakıp kaçtı! Polislere verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Aracını bırakıp kaçtı! Polislere verdiği cevap şaşkına çevirdi!

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

'Düğün koyvoyundakiler kızımı vurdu' demişti! Baba gözaltına alındı

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra komiseri vurdu

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra komiseri vurdu

Talat Atilla'dan yeni açıklama

Talat Atilla'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti (İskender Evrenesoğlu kimdir?)

İskender Evrenesoğlu hayatını kaybetti

Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandı

Motosikletiyle bariyere çarpan sürücü yaralandı

Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Çin'in güneyinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Ermeni tasarısının Senatoda engellenmesini Beyaz Saray istemiş

Sözde Ermeni tasarısıyla ilgili flaş iddia! Beyaz Saray istemiş!

Irak'ta 13 televizyon ve radyo kanalına ait ofisler kapatıldı

Irak'ta 13 televizyon ve radyo kanalına ait ofisler kapatıldı

ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri, Esper'in isteği üzerine istifa etti

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.